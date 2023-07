Mundial de Para-Atletismo: Marilson Semedo bate recorde pessoal ao atingir os 38,20 metros no lançamento de dardo

O atleta paralímpico internacional cabo-verdiano Marilson Semedo terminou hoje o Campeonato do Mundo Para-Atletismo, que decorre em Paris, França, na décima posição, na disciplina do lançamento de dardo, e melhorou a sua marca com o lançamento de 38, 20 metros.

Marilson disse que alcançou todos os objectivos, já que melhorou a sua performance de 36.95 metros para 38.20 metros, classificar-se para a final e estar entre os dez melhores do mundo no lançamento de dardo F57 do “World Para Athletics Championships Paris 2023″, que decorre no Estádio Charléty. “Um grande resultado para mim, para a minha treinadora e para todas as pessoas que me apoiaram neste projecto”, referiu o atleta de São Domingos. O atleta, que em Março último,no World Para Athletics Grand Prix Series de Marrakech 2023, qualificou-se para o Campeonato do Mundo e Jogos Paralímpicos de Paris’2024 no lançamento de dardo F57, ao lançar o dardo na distância de 36.40 metros está focado em melhorar o resultado pessoal, por considerar ser o mais importante neste mundial. Cabo Verde volta a entrar em cena na quarta-feira, 12, com a atleta Heidilene Oliveira e o seu guia Jailson de Oliveira, acreditados nas corridas dos 100, 200 e 400 metros rasos, Classe T12. Gracelino Barbosa, campeão do mundo e atleta paralímpico cabo-verdiano mais referenciado de sempre, estreia-se na sexta-feira, 14, na corrida dos 400 metros rasos, Classe raso, Classe T20. A delegação cabo-verdiana é liderada pela chefe desta missão, Jailma Oliveira.

