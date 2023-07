Ministro anuncia 45 mil contos para apoiar participação de Cabo Verde no Campeonato do Mundo de Basquetebol

O ministro do Desporto, Carlos Monteiro, afirmou hoje que o Governo já tem garantido cerca de 45 mil contos para a participação da selecção nacional de basquetebol, em seniores masculino, no Mundial de basquetebol.

Na última sexta-feira, 21, a equipa técnica e os basquetebolistas pré-seleccionados para o Mundial de Basquetebol manifestaram-se agastados com a falta de condições de trabalho no estágio, que decorre na capital, e exortaram as autoridades a cumprir as promessas.

“Já temos garantidos cerca de 45 mil contos e estamos a tratar com as Finanças, com as empresas públicas, mas também com um patrocinador privado, que já nos disse o valor que vai transferir”, precisou o governante em resposta às declarações do capitão e do seleccionador nacional, que reclamaram falta de condições na preparação para a competição.

Em relação às eventuais ajudas de custo diárias que os atletas reivindicam, o ministro remeteu a resposta à Federação Cabo-verdiana de Basquetebol (FCB).

“A questão, de ter ou não ajuda de custos ou prémios, tem de ser colocada à federação. O que nós garantimos, através de recursos públicos, é a participação de Cabo Verde”, esclareceu o ministro, acrescentando que outros tipos de “compras ou despesas” ficam ao critério da federação nacional da modalidade.

“Recebemos um orçamento da federação e procuramos acautelar aquilo que garante a participação digna de Cabo Verde no Mundial. Temos de dizer que, com o plano de estar em torneios de preparação (…), é uma das melhores condições de sempre dadas a qualquer selecção de basquetebol”, notou Carlos Monteiro, em declarações ao programa “Outro Olhar” da Rádio de Cabo Verde (RCV).

O orçamento da selecção de basquetebol de Cabo Verde para o Campeonato do Mundo, a ser disputado de 25 de Agosto a 10 de Setembro no Japão, na Indonésia e nas Filipinas está avaliado em 60 mil contos.

A Selecção Cabo-verdiana de Basquetebol, sénior masculina, fará a sua estreia absoluta no Mundial da FIBA no dia 26 de Agosto, ante a equipa nacional da Geórgia, em partida a ser disputada na Okinawa Arena, no Japão.

De acordo com a calendarização divulgada pela organização do XIX Campeonato do Mundo de basquetebol, Cabo Verde volta a competir a 28 do mesmo mês, desta feita, frente a sua congénere dos sul-americanos da Venezuela (17º ranking Mundial), para a segunda jornada, e termina a sua participação na fase de grupo a 30 do corrente, ante os europeus da Eslovénia (sétimo do ranking mundial).

Lista dos pré-convocados:

Bases: Wil Tavares (Balkan, Bulgária), Shane da Rosa (Piratas, EUA), Jeft Xavier (EUA), Amin Delgado (Espanha), Hugo Correia e Silva.

Extremos: Fidel Mendonça (Prédio, Cabo Verde), Ivan Almeida (Benfica, Portugal), Joel Almeida (CAP, Camarões), Patrick Mendes “Puto” (Almeria, Espanha), Anderson Correia, Petro de Luanda, Angola), Patrick Spencer “Giannis” (Zentro Basket Madrid, Espanha).

Posições Quatro e Cinco: Walter Tavares “Edy” (Real Madrid, Espanha), Kevin Gomes Kevon (Porto, Portugal), Keneth Mendes, João “Betinho” Gomes (Benfica Portugal), Kevin Koronel (Mans, França), Amarilson Lopes (Maguei, (Socuellamos, Espanha), Victor Andrade (Pato Basket, Brasil), Ailton Marques (Club Baloncesto Clavijo, Espanha).