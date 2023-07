Bolseiros olímpicos cabo-verdianos vão ao Senegal disputar a qualificação para Paris’2024

​Os três pugilistas internacionais cabo-verdianos, David Pina, Ivanusa “Nancy” Moreira e Wilson Semedo, todos bolseiros da Solidariedade Olímpica, vão a Dakar (Senegal) em Setembro jogar a qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris’2024.

Esta informação foi avançada à Inforpress pelo chefe da missão cabo-verdiana aos Jogos Olímpicos Paris’2024, Léo Moreau, que garantiu que os três bolseiros, todos a residirem em Portugal, vão receber todo o apoio do Comité Olímpico Cabo-verdiano, de forma a estarem condignamente preparados para este torneio de qualificação africana.

A um ano do arranque do XXXIII Jogos Olímpicos de Verão, de 26 de Julho a 11 de Agosto de 2024, Léo Moreau disse que para além destes, outros atletas cabo-verdianos vão entrar nos próximos meses nas fases de qualificação/apuramento para as olimpíadas e que reina no COC a expectativa de Cabo Verde ultrapassar o recorde de seis atletas que representaram a delegação cabo-verdiana no Tóquio’2020.

Os pugilistas David Pina, Ivanusa “Nancy” Moreira e Wilson Semedo, juntamente com Nicolas Fernandes (taekwondo), o atleta Jordin Andrade, o esgrimista Victor Alvares, a ginasta Márcia Lopes, os judocas Carolina Francês e Djamila Silva e a nadadora Jayla Pina, são os atletas cabo-verdianos contemplados pela Bolsa da Solidariedade Olímpica para os Jogos Olímpicos Paris’2024.

“Temos vários canais de qualificação, seja através de eventos directos, seja através de “ranking” e “wild-card” (convites) e estamos confiantes”, realçou Moreau, para quem todas as condições serão criadas para que os atletas cabo-verdianos consigam competir da melhor forma.

Aos atletas cabo-verdianos em busca de qualificação, garantiu, serão apoiados da melhor maneira possível, não só os bolseiros de Solidariedade Olímpica, mas a todos sem excepção, e sublinhou que, enquanto chefe da missão cabo-verdiana, está esperançado na qualificação do desporto por equipa, seja o basquetebol, seja o andebol.