​Condições financeiras reunidas para uma boa participação no mundial de basquetebol – PM

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, garantiu hoje, na cidade da Praia, que as condições financeiras já estão reunidas para uma “boa” participação de Cabo Verde no Mundial de Basquetebol, que acontece em Agosto, no Japão, Indonésia e Filipinas.

Em declarações à imprensa, após uma visita aos seleccionados para o Mundial, antes de mais uma sessão de treino no Pavilhão Vavá Duarte, o chefe de Governo afiançou que aquilo que é a participação do Estado, através do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ), com 15 mil contos, já foi atribuída.

“Houve a contribuição de algumas empresas, que rondavam os 25 mil contos, com mais 15 mil da IDJ, são 40 mil e ainda podem aumentar mais. Esperamos que não haja preocupações de natureza financeira, portanto, estão garantidas as condições de financiamento para uma boa participação”, garantiu.

No entanto, reconheceu que no futuro terão que ser criadas “mais condições”, envolvendo a participação, não só do Governo, mas também de mais empresas porque, conforme apontou, se trata de um investimento com retornos na imagem das mesmas.

Em relação à visita aos seleccionados, Ulisses Correia e Silva augurou sucesso no Mundial, “em uma modalidade que gera muita paixão em Cabo Verde”.

“Esperamos que tenhamos uma boa prestação, mas o mais importante é estar presente nesses eventos mundiais, para levar o nosso hino e a nossa bandeira a patamares muito alto a nível de competições desportivas”, perspectivou.

Nesta manhã, o presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV – opoisção), propôs a criação de um fundo para financiar a participação das selecções nacionais nas competições internacionais.

Em relação a esta questão, Ulisses Correia e Silva esclareceu que este fundo terá que ser alimentado pelos mesmos recursos que estão a financiar a participação de Cabo Verde no Mundial.

Questionado se vai estar presente no Japão, sede de Cabo Verde no Mundial, o primeiro-ministro respondeu que “não”, “por questões de agenda”, uma vez que vai coincidir com a sua participação na cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), marcada para Agosto, em São Tomé e Príncipe.

A selecção cabo-verdiana de basquetebol sénior masculina fará a sua estreia absoluta no Mundial da FIBA, a acontecer no Japão, Indonésia e Filipinas, no dia 26 de Agosto, ante a equipa nacional da Geórgia, em partida a ser disputada na Okinawa Arena, no Japão.

De acordo com o plano federativo, a partir de 03 de Agosto, a comitiva nacional viaja para um torneio na Itália, onde estará a competir a selecção anfitriã, a Turquia, a China e Cabo Verde, para depois se deslocar para um novo estágio em Madrid (Espanha), cidade onde vai realizar dois jogos treinos.

Já a caminho do Japão, a selecção cabo-verdiana viaja para os Estados Unidos da América para, de 13 a 18 de Agosto, intensificar os seus processos de treinos junto da comunidade cabo-verdiana radicada, para que na madrugada de 18/19 esteja a viajar rumo ao Japão.

De acordo com a calendarização divulgada pela organização do XIX Campeonato do Mundo de Basquetebol, Cabo Verde volta a competir, a 28 do mesmo mês, desta feita, frente à sua congénere dos sul-americanos da Venezuela para a segunda jornada e termina a sua participação na fase de grupo, a 30 do corrente, ante europeus da Eslovénia (sétimo do ranking mundial).

Lista dos pré-convocados:

Bases: Wil Tavares (Balkan, Bulgária), Shane da Rosa (Piratas, EUA), Jeft Xavier (EUA), Amin Delgado (Espanha), Hugo Correia e Silva.

Extremos: Fidel Mendonça (Prédio, Cabo Verde), Ivan Almeida (Benfica, Portugal), Joel Almeida (CAP, Camarões), Patrick Mendes “Puto” (Almeria, Espanha), Anderson Correia, Petro de Luanda, Angola), Patrick Spencer “Giannis” (Zentro Basket Madrid, Espanha).

Posições Quatro e Cinco: Walter Tavares “Edy” (Real Madrid, Espanha), Kevin Gomes Kevon (Porto, Portugal), Keneth Mendes, João “Betinho” Gomes (Benfica Portugal), Kevin Koronel (Mans, França), Amarilson Lopes (Maguei, (Socuellamos, Espanha), Victor Andrade (Pato Basket, Brasil), Ailton Marques (Club Baloncesto Clavijo, Espanha).