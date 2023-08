Mundial de Ciclismo: Cabo Verde compete esta tarde no contra-relógio de Glasgow

​Os ciclistas cabo-verdianos que se encontram no Mundial de Glasgow na Escócia, William Gomes e Renato Soares, competem hoje na prova “Men Elite Individual Time Trail” (contra-relógio), com percurso de 47,8 km, com 352 metros de desnível.

De acordo com uma comunicação da direcção da Federação Cabo-verdiana de Ciclismo, “tal como todos os contra-relógios individuais, o percurso termina com uma subida de 750 metros a 6% (por cento) até à meta no Castelo de Stirling”. De acordo com a calendarização, a prova, na qual participa Renato Soares, arranca às 14:25, sendo que a de William Gomes tem início marcado para às 14:53. Já na quarta-feira, 09, Leonardo Cosme e Ruben Júnior representaram Cabo Verde na prova contra-relógio individual sub-23, competição que teve um percurso de 36,2 Km, elevação de 242 metros, com uma subida final de 750 metros e 6% de inclinação até à meta no Castelo de Stirling. O atleta Nélio Cruz, de acordo com a Federação Cabo-verdiana de Atletismo, fica reservado para participar da prova “Road Race” que se realiza esta sexta-feira, 12. Sob a orientação técnica do britânico, Dave Savage, a selecção cabo-verdiana é constituída pelos ciclistas Eliezer Soares, da região desportiva do Sal, Renato Gabriel Soares, da Holanda, e Wiliam Jorge Correia Gomes dos EUA, na categoria Elite. Nélio Cruz, de São Vicente, Leonardo Cosme Costa, de São Nicolau, Ruben Júnior Lopes, de Santo Antão Norte, e Lucas Bronze (suplente), em representação de Santo Antão Sul Porto Novo estão inscritos exclusivamente na categoria sub-23.

