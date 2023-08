Mundial de Glasgow: Selecção de ciclismo regressa hoje ao país

​A selecção cabo-verdiana de ciclismo regressa hoje ao país, depois da sua inédita participação no Mundial, este ano realizado em Glasgow na Escócia.

Cabo Verde encerrou a sua participação este domingo, através do ciclista Nélio Cruz, na derradeira actuação deste atleta dos sub-23, na prova Road Race, de 168,4Km, prova que não correu de feição ao jovem ciclista.

“Falta de sorte é o resumo da participação do atleta Nélio Cruz na grande prova de hoje. Muito tempo na resolução de um problema mecânico pôs fim a continuidade do atleta Nélio, depois de vários quilómetros de pedalada. O sonho continua de pé e estes miúdos tem muito potencial e um longo caminho pela frente”, escreve a direcção da Federação Cabo-verdiana de Ciclismo.

Nessa prova, de acordo com a fonte, apenas 45 por cento (%) dos ciclistas concluíram com sucesso a etapa, ou seja, 79 num universo de 177 ciclistas inscritos.

Dos ciclistas cabo-verdianos neste Mundial de Glasgow na Escócia, William Gomes e Renato Soares competiram na prova “Men Elite Individual Time Trail” (contra-relógio), com percurso de 47,8 km, com 352 metros de desnível.

Já na quarta-feira, 09, Leonardo Cosme e Ruben Júnior representaram Cabo Verde na prova contra-relógio individual sub-23, competição que teve um percurso de 36,2 Km, elevação de 242 metros, com uma subida final de 750 metros e 6% de inclinação até à meta no Castelo de Stirling.

Nélio Cruz, tinha sido, entretendo, o cabo-verdiano melhor posicionado na estreia da selecção nacional Gran Fondo, para amadores, no Mundial de Ciclismo realizado com o concurso de 270 ciclistas participantes.

De acordo com a organização, o jovem sanvicentino, o ciclista Nélio da Cruz, classificou-se na 104.ª posição com o tempo de 4:00:33, Leonardo Cosme 232.ª posição em 4:30:30, Ruben Lopes terminou na posição 241.ª em 4:37:47 e Eliezer Soares na posição 266.ª com o tempo de 5:25:28, foram os resultados dos atletas nacionais.

Sob a orientação técnica do britânico Dave Savage, a selecção cabo-verdiana foi constituída pelos ciclistas Eliezer Soares, da região desportiva do Sal, Renato Gabriel Soares, da Holanda, e Wiliam Jorge Correia Gomes dos EUA, na categoria Elite.

Nélio Cruz, de São Vicente, Leonardo Cosme Costa, de São Nicolau, Ruben Júnior Lopes, de Santo Antão Norte, e Lucas Bronze (suplente), em representação de Santo Antão Sul, Porto Novo, foram inscritos exclusivamente na categoria sub-23.