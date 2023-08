Natação: Balanço “muito positivo” da prestação de Cabo Verde no Campeonato Africano Júnior da Zona II – seleccionador

​O seleccionador nacional de natação, José Ibañez, fez hoje um balanço “muito positivo” da prestação de Cabo Verde no Campeonato Africano Júnior de Zona II, que decorreu de 18 a 20 deste mês em Acra (Gana).

A selecção nacional de natação, no escalão júnior, classificou-se em sétimo e último na competição, conquistando a medalha de prata na prova feminina dos 4×100 metros livre, em estafetas, com as nadadoras Mayara Ramos, Aristeias Coutinho, Mayra Évora e Adalgisa Delgado, que conseguiram o tempo de sete minutos, 16 segundos e 35 centésimos (07’19″35).

“Sendo a nossa primeira participação, o balanço é muito positivo, pela experiência que ganhamos na competição (…) se trata de um passo no campeonato de zona II, de uma caminhada que começou há seis anos”, disse o seleccionador nacional.

O nadador Danilo Monteiro, que teve as melhores marcas a nível nacional, demonstrou-se “feliz” pela sua primeira participação numa prova internacional e promete medalhas nas próximas aparições internacionais.

O secretário-geral da Federação Cabo-verdiana de Natação, Enrique Alhinho, por seu lado, disse que tendo em conta o nível competitivo dos atletas nacionais a prestação é “extremamente positivo”, nesta primeira partição da equipa júnior numa prova internacional.

“Dado que nenhum dos nossos atletas têm mais do que um ano a nadar, a Adalgisa Delgado tem quatro meses de natação, por isso, em termos gerais, tivemos uma grande prestação”, precisou o responsável.

A Nigéria foi a vencedora com 22 medalhas, sendo 15 de ouro, quatro de prata e três de bronze, seguido do Gana, que amealhou sete ouro, onze de prata e quatro de bronze (também com 22 total).

Na terceira posição ficou o Benim com sete de ouro, uma de prata e uma de bronze, com um total de nove medalhas conquistadas.

Cabo Verde esteve representado com oito atletas neste Campeonato Africano Júnior da Zona II de Natação, que acontecia desde sexta-feira, 18, na capital do Gana.

Nesta primeira participação de sempre nesta competição sub-regional africana, Cabo Verde levou uma delegação de dez elementos, constituída por oito atletas, um treinador e um dirigente.

Os oito atletas pertencem às escolas de natação filiadas nas associações regionais de Santiago, com quatro nadadores, do Sal, com três, e de Santo Antão Norte, com um nadador.

A presença da equipa cabo-verdiana neste campeonato, de acordo com a Federação Cabo-verdiana de Natação, veio na sequência do I Campeonato Nacional Júnior de Natação, que aconteceu no passado mês de Junho, na ilha do Sal.