A Selecção Nacional de Basquetebol conquistou, na manhã de hoje, a sua primeira vitória no Mundial, que decorre no Japão. Cabo Verde venceu a Venezuela por 81 a 75.

O top3 dos jogadores, nesta diputa, é composto pelos cabo-verdianos João Gomes (22 pontos); Williams Tavares (20 pontos) e Ivan Almeida (18 pontos)

No sábado, no jogo de estreia, Cabo Verde perdeu com a Geórgia por 86-60, contando assim, no momento, com uma vitória e uma derrota. A Venezuela, por seu turno, soma já duas derrotas.

O próximo jogo da fase de grupos, da Selecção de Cabo Verde, vai decorrer esta quarta-feira, contra a Eslovénia.