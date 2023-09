Selecção nacional de futebol quer vencer jogo com Togo e manter primeiro lugar de apuramento para a CAN

A selecção nacional de futebol está a trabalhar para vencer o jogo de domingo, 10, com o Togo, a contar para a sexta e última jornada do Grupo B de qualificação para o Campeonato Africano das Nações

O desejo foi hoje manifestado pelo seleccionador nacional Bubista (Pedro Brito) em mais um dia de estágio de preparação para o jogo com o Togo, que decorre desde segunda-feira, 04, no estádio do Sindicato dos Jogadores, em Odivelas, Portugal, até esta sexta-feira, 08.

“A preparação tem corrido bem, o único problema é que tivemos dois jogadores lesionados e que tiveram de voltar, mas do resto tem corrido tudo muito bem e esperamos ir lá e fazer um bom jogo, apesar de já estarmos qualificados e trazer a vitória”, disse Bubista.

Segundo o treinador, tinham sido convocados 25 jogadores, mas tendo em conta que só 23 estariam na ficha do jogo, decidiu manter os que já cá estavam, dando também confiança a todos os atletas, porque a equipa tem feito um “excelente trabalho”.

“Estamos em primeiro lugar agora, queremos manter essa posição, o Togo também está ferido porque não conseguiram qualificar-se, mas o grupo está ciente do que é preciso fazer”, frisou o seleccionador que não pode contar com Laros Duarte e João Correia.

O mesmo desejo tem Ryan Mendes que, em nome dos colegas, afirmou que a preparação tem corrido com a “mesma alegria de sempre” e que todos têm manifestado “muita vontade de fazer as coisas bem-feitas” e representar Cabo Verde da melhor maneira possível.

“Vai ser um jogo difícil com o Togo que também tem qualidade, mas estamos aqui a preparar-nos para ir lá no domingo para ganhar o jogo. Esses dias têm sido de muito trabalho, a ouvir o que é que o mister tem para nos passar, tudo aquilo que é técnico ou táctico, para podermos ter o máximo de informação possível e estar preparado fisicamente e ir lá e vencer, mantendo a liderança”, sublinhou.

Esta sexta-feira de manhã, a selecção nacional de futebol faz o último treino nas terras lusas e à tarde, viaja para o Togo.

O jogo está agendado para às 15:00 locais de domingo (16:00 local em Cabo Verde) no Estádio Kegué de Lomé, sendo que o outro jogo do grupo, o Burkina Faso recebe Etswatini, em Ouagadougou.

Na classificação, Burquina Faso e Cabo Verde, já qualificados, lideram com dez pontos cada, seguidos de Togo (cinco pontos) Etswatini (dois pontos).

De acordo com o regulamento, qualificam-se para a fase final do CAN’2023, a ser disputada de 23 de Junho a 23 de Julho de 2024 na Costa do Marfim, as duas primeiras equipas classificadas de cada grupo.