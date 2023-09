Futebol: Quatro países africanos de língua portuguesa vão estar no CAN’2023

​Quatro dos cinco países africanos de língua portuguesa vão estar presentes no Campeonato Africano da Nações (CAN’2023), a realizar-se no inicio do próximo ano na Costa do Marfim.

Depois de Cabo Verde, Guiné-Bissau e Angola, a selecção de Moçambique venceu este sábado, 09, o Benin por 3-2 e assegurou a presença no CAN, como segundo classificado do grupo L, atrás do Senegal. Esta será a primeira participação de Moçambique na numa fase final desde 2010, depois de ter participado anteriormente em 1986, 1996 e 1998 De fora fica somente São Tomé e Príncipe, que está na penúltima posição do grupo A, com apenas um ponto, numa poule onde Nigéria e Guiné-Bissau já têm o apuramento assegurado. De referir, que a Guiné Equatorial, que faz parte da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), desde 2014, também vai estar presente no CAN’2023. Selecções já apuradas para o CAN: Costa do Marfim, Angola, Marrocos, Argélia, África do Sul, Senegal, Burkina Faso, Tunísia, Egipto, Zâmbia, Guiné Equatorial, Nigéria, Guiné-Bissau, Mali, Cabo Verde, Guiné, Gana, Tanzânia e Moçambique.

