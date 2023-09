Santo Antão Triangle Trail com inscrições esgotadas

As inscrições para o Santo Antão Triangle Trail (SATT), com datas marcadas entre os dias 29 de Setembro e 1 de Outubro,já estão oficialmente esgotadas. Segundo o Cabo Verde Trail Series (CVTS) o enorme volume de inscritos é demonstrativo da crescente importância da modalidade em Cabo Verde.

Segundo um comunicado do CVTS, divulgado hoje, este ano, o SATT contará com a participação de 150 atletas de todas as ilhas de Cabo Verde, representando diversos clubes e equipes nacionais.

Depois da ilha do Fogo, em Julho passado, os participantes são agora desafiados a percorrer os mas exigentes e sinuosos trilhos da ilha de Santo Antão, numa prova de três etapas distintas que percorrem grande parte da ilha.

Em cada uma das três etapas, a prova conta com o Trail Principal, o Trail Jovem, o Kids Trail e a Caminhada, onde será posto em prática o “plogging” um conceito que alia caminhadas à recolha de lixo. Para tal, a organização vai entregar kits plogger aos participantes.

“A prova tem permitido o aumento exponencial do número de praticantes, masculinos e femininos, enquanto favorece a competitividade e a preparação dos atletas, ao longo do ano, permitindo-lhes evoluir e representar o país também em provas internacionais. Em simultâneo, o CVTS tem trazido a Cabo Verde alguns dos principais atletas e equipas internacionais, permitindo o intercâmbio e troca de conhecimentos com os praticantes caboverdianos. O CVTS permitiu também a criação do 1º ranking nacional de trail run”, lê-se.

Este ano o Santo Antão Triangle Trail vai acontecer em simultâneo com a Conferência Internacional de Turismo de Natureza, que se realiza na ilha de Santo Antão, no dia 29 de Setembro.

Conforme o CVTS, a conferência levará até à ilha das montanhas alguns experts mundiais em turismo de natureza e aventura, com o intuito de debater a diversificação do turismo de Cabo Verde e a necessidade de criação de ofertas turísticas sustentáveis, que potenciem as comunidades e tirem partido dos recursos endógenos do país.

O CVTS é um evento que derivou do Cabo Verde Triangle Trail criado em 2019 e tem como objectivo posicionar Cabo Verde como um destino de referência de trail run no Mundo.

O evento já trouxe ao país alguns dos melhores atletas internacionais de trail, mas tem também proporcionado a participação e estreito envolvimento de atletas nacionais e das populações locais, com o intuito de permitir a criação de uma cadeia de valor ligada à modalidade, que beneficie as comunidades.