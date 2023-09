Cabo Verde inicia jornada rumo ao CAN'2024 contra Libéria

A selecção cabo-verdiana de futebol feminina joga hoje a sua primeira cartada de sempre para a maior montra do futebol africano, ao receber a sua congénere da Libéria, em jogo das preliminares de qualificação para o CAN’2024.

Na partida, com inicio marcado para as 16:00, no Estádio Nacional em Achada de São Filipe, na Cidade da Praia, a selecção feminina volta a competir no maior palco do desporto cabo-verdiano cinco anos após a sua primeira aparição, num amistoso com a sua similar da Guiné-Bissau.

Desta feita, as convocadas de Silvéria “Nita” Nédio, regressam ao Estádio Nacional para enfrentarem as liberianas, no arranque do duplo compromisso para a entrada na fase de grupos do Campeonato Africano das Nações, CAN’2024, a ser disputado em Marrocos.

Uma partida já considerada “histórica”, tanto pela seleccionadora nacional feminina Nita Nédio, como pela capitã Varsénia da Luz, que exortam o público a acorrer em massa ao palco do jogo, com o argumento de que “o momento é histórico tanto pela selecção, como pelos adeptos, público e simpatizantes”.

“Quer chova ou faça sol, contamos com o nosso público. O momento é de história e de festa”, realçou Nédio.

As duas selecções haviam-se defrontado há três anos numa das partidas da UFOA, com o registo da vitória para as liberianas, mas passado esse tempo, vive-se um clima de certa euforia junto da equipa cabo-verdiana, hoje reforçada com “estrelas crioulas” que evoluem na dispor, concretamente, em Portugal e Espanha.

A Libéria também veio com o mesmo propósito de disputar o jogo com olhos nos três pontos, mas a selecção de Cabo Verde quer fazer valer a máxima “em casa mandamos nós” para iniciar esta eliminatória com uma vitória caseira e, assim, simplificar a deslocação a Monróvia.

O jogo da primeira-mão está agendado para hoje, no Estádio Nacional, na Cidade da Praia, e a segunda-mão, quatro dias depois, 26, em Monróvia (Libéria).

A corrida para a Copa das Nações Africanas Femininas, CAF Marrocos 2024, começou oficialmente esta semana, com o início das eliminatórias.

Para a edição de 2024, 40 nações entrarão nas fases classificatórias, sendo que na primeira pré-eliminatória, as equipas jogarão duas partidas entre si para que o vencedor das eliminatórias se qualifiquem para o segundo turno, marcado para Novembro de 2023.

Nesta fase de qualificação a África do Sul e a Zâmbia, respectivamente, campeã e vice-campeã africanas ficaram isentas.