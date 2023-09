​Comité Olímpico Cabo-verdiano lança “primeiro pneu” da construção da nova sede, em Achada Grande Trás

O Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) lançou hoje o “primeiro pneu” da construção da sua nova sede, em Achada Grande Trás, que conta com um projecto de arquitetura 100% sustentável. Além da protecção ambiental, o projecto pretende envolver a comunidade local e trabalhar o componente educacional.

No acto de lançamento do “primeiro pneu”, a presidente do COC, Filomena Fortes, reiterou que o projecto da nova sede aposta grande parte na utilização de materiais reciclados para a sua edificação, irá contemplar a construção comunitária, disponibilizando formações para os moradores do bairro Achada Grande Trás em bioconstrução, com o propósito de que estes possam construir a sede e depois possam usar do mesmo conhecimento para construções próprias.

“O primeiro principal parceiro deste projecto é o Comitê Olímpico Internacional, através da Associação dos Comités Nacionais Olímpicos Africanos (ACNOA), portanto é um projecto pioneiro em África totalmente 100% sustentável e que será feito com materiais reciclados como pneus e garrafas.”

Por sua vez, os arquitetos do projecto avançaram que o projecto também albergará a criação de uma biblioteca comunitária.

“O projecto em si trabalha com materiais recicláveis, opta por uso de pouca energia, uma vez que opta por produzir a sua própria energia, a comunidade poderá fazer uso do espaço bem como a Associação e Escola de Futebol – EFAT. Esperamos que o edifício em si sirva de exemplo para outras boas acções”, explicou o representante dos arquitetos do projecto, Sidi Gomes.

Por seu turno, o presidente da da Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais da África (ACONA), Mustafá Berraf, mostrou-se satisfeito com o projecto e sublinhou que será de grande valia para Cabo Verde que conta com grandes potências em termos do desporto.

A construção da sede do Comité será financiada pelo Comité Olímpico Internacional (COI), através da Associação dos Comités Nacionais Olímpicos Africanos (ACNOA), no âmbito de um programa para projectos especiais direcionado aos Comités Olímpicos Nacionais.A nova sede do COC, conta com um lote de 1696 metros quadrados, orçado em cerca de 9 mil contos.

O evento contou com a presença da presidente do COC, Filomena Forte, e de membros do COI, do presidente da ACNOA, Mustafa Berraf, e do presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho.