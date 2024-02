Sal acolhe mais uma etapa do campeonato mundial de kitesurf e Wing-Foil

A ilha do Sal vai acolher a próxima edição da “GKA Kite World”, o primeiro circuito do Campeonato do Mundo de Kitesurf e Wing-Foil, de 16 a 25 de Fevereiro, na praia de Ponta Preta, em Santa Maria.

Organizado pela Nautics Sports Events, no campeonato estão inscritos perto de uma centena dos melhores atletas do mundo, nas disciplinas de Kiteserf e Wing-Foil, em representação de países como Cabo Verde, Espanha, Brasil, África do Sul, Canadá, Marrocos, França, Itália, Bulgária, Alemanha, Estados Unidos, Países Baixos e Suíça.

“Vamos dar início à quinta edição da “GKA Cabo Verde World Tour” sendo esta a primeira etapa do circuito mundial como tem acontecido nos anos anteriores preparados para defender o título. Os preparativos já estão na recta final, alguns atletas já se encontram na ilha a treinarem, prevendo-se, ainda, a chegada mais atletas nos próximos dias totalizando cerca de 80 praticantes estrangeiros e 14 nacionais”, explicou o kitesurfista Djô Silva, membro da organização.

Além da promoção turística da ilha do Sal e do país, Djô Silva realçou que este evento contribui, positivamente, para as mais diversas áreas económicas na ilha, garantindo assim o sustento de inúmeras famílias.

“O Governo é o principal parceiro deste evento, para diferenciar o tipo de turismo e diversificar o turismo de sol e praia juntando o turismo desportivo. Temos uma grande moldura humana que procura o País para a prática dos desportos náuticos”

“Este campeonato só reforça mais a procura que, além de férias, muitas pessoas vêm ver um desporto que é apreciado por muitos o que é muito bom para todos os sectores e a Nautic Sports Eventos a cada ano tem vindo a fazer um trabalho de preparação aliado às condições do tempo que tempos para que o troféu fique em casa”, acrescentou.

O campeonato mundial de Kitesurf, GKA World Cup 2024, passará por algumas das mais prestigiadas praias para a prática da modalidade, a nível mundial, incluindo Colômbia, França, Espanha, Tanzânia, Brasil, México e Qatar.

“Vamos contar, este ano, com alguns países novos mas foi feita uma selecção dos países com condições ideais para esta prova e Cabo Verde tem vindo a ser beneficiado com este evento que vem dinamizando o turismo, com um plateia, digamos um estádio a céu aberto, diversificado”, ajuntou Djô Silva.

Djô Silva garantiu ainda que os atletas nacionais estão “bem preparados para defender o título conseguido na última etapa, mas entende também que este é um evento para lançar novos atletas à indústria do kitesurfe”.

O GKA Kite Surf and GWA Wing Foil World Tour – Cabo Verde 2024 acontece por iniciativa da GKA, entre os dias 15 a 25 de Fevereiro, contando com organização da Nautic Sports Eventos (NSEventos).