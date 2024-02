Governo vai continuar a apoiar circuitos de mundiais de kitesurf e wing-foil no Sal

O Governo manifesta interesse em trazer os circuitos de mundiais de kitesurf e wing-foil, enquanto importantes segmentos do turismo do desporto para Cabo Verde, numa lógica de diversificação. Garantia dada pelo ministro do Turismo, Carlos Santos, este sábado, na cerimónia de encerramento e de premiação dos atletas do I Circuito Mundial de kitesurf e wing-foil, realizado na Ponta Preta, no Sal.

Segundo Carlos Santos, o executivo, enquanto patrocinador, vai continuar a apoiar o evento, por ser a melhor forma de continuar a fomentar o desporto. “Pelas informações que eu tive foi o maior evento de kitesurf que aconteceu aqui na ilha do Sal”, referiu o governante, acrescentando que “Cabo Verde tem uma das maiores praias para a competição destas modalidades náuticas, Ponta Preta, e que tudo será feito para que o país continue a receber a prova”. Já o presidente do GKA, Tom Hartman promotor do Mundial das modalidades de kitesurf e wing-foil, voltou a sublinhar a “excelência da organização” do circuito de Ponta Preta, que o mesmo referiu como das maiores ondas do mundo para a prática da modalidade e agradeceu o entusiasmo da população cabo-verdiana, aliado ao desempenho dos atletas renomados de diferentes pontos do mundo, para o sucesso deste circuito. Por seu lado, o “manager” do Nautics Sports Eventos, Djô Silva, considerou que “Cabo Verde voltou a dar um grande exemplo ao mundo, na organização, pelo quinto ano consecutivo, de um dos maiores eventos de kitesurf do mundo”. A I Etapa do circuito mundial de kitesurf, realizado em Ponta Preta, e encerrado oficialmente na noite de sábado, foi conquistada pelos campeões do mundo em título, o ítalo-cabo-verdiano Airton Cozzolino em masculino e pela norte-americana Moona White em feminino. O francês Maio Gueneló e a espanhola Elena Moreno foram os vencedores na modalidade de wing-foil. Refira-se que na competição de kitesurf, Cabo Verde colocou dois atletas nos primeiros lugares do pódio, Airton Cozzolino (campeão) e o Mitú Monteiro (segundo). Os cabo-verdianos, Ailton Cozzolino e Wesley Brito, são os campeões do mundo em título nas disciplinas de kitesurf e wing-foil, respectivamente, em masculinos.

