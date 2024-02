​Cabo Verde recebe elogios e reconhecimento internacional pela performance no CAN 2023

O Presidente da República, José Maria Neves, compartilhou hoje detalhes de sua recente visita a Yamoussoukro, onde se encontrou com o Presidente da Confederação Africana de Futebol, Patrice Motsepe. Durante o encontro, Motsepe aceitou prontamente o convite para visitar Cabo Verde, reforçando a hospitalidade que lhe foi oferecida pela Federação Caboverdiana de Futebol.

Em um gesto de cortesia, José Maria Neves compartilhou, hoje, na sua rede social, que presenteou o Presidente da Confederação Africana de Futebol com uma camisola personalizada da selecção cabo-verdiana, enquanto recebia uma bola da Copa em retorno. Motsepe expressou seus parabéns pelo alto nível de futebol apresentado pelos "Tubarões Azuis" e elogiou o desempenho da Federação Caboverdiana de Futebol, liderada por Mário Semedo.

O chefe de Estado também compartilhou as mensagens de congratulações que recebeu de vários líderes africanos e internacionais, todos elogiando o desempenho da Selecção Cabo-verdiana no CAN . Cabo Verde ganhou prestígio significativo nesta competição, e José Maria Neves expressou sua gratidão aos jogadores, à equipe técnica e à Federação Caboverdiana de Futebol.

“Já recebi várias mensagens de Chefes de Estado africanos e não só, elogiando o desempenho da nossa Selecção nesta CAN. O país sai fortemente prestigiado desta competição. Não há como retribuir o quanto esses inquebrantáveis jogadores e equipa técnica fizeram por Cabo Verde. Obrigado Bubista, obrigado Bala, obrigado a todos os jogadores e equipa técnica”, agradeceu.

Neves destacou a impressionante representação da Diáspora cabo-verdiana na Côte D'Ivoire, liderada pelo notável Cônsul de Cabo Verde, Salam Rodrigues El Cheikh e elogiou a comunidade pela força, entusiasmo e orgulho demonstrados em apoio à selecção de futebol.

O Chefe de Estado estendeu seus respeitos e parabéns à Federação Cabo-verdiana de Futebol, pelo desempenho exemplar e ressaltou a mensagem de união transmitida pela equipe, destacando que, juntos, o país pode alcançar mais em todos os domínios da vida nacional.

“Saúdo e agradeço o acolhimento que me foi reservado em Côte D’Ivoire pelas autoridades ivoirenses. Eles apreciaram a minha presença em Côte D’Ivoire e receberam-me mui condignamente. Os meus respeitos e os meus parabéns à Federação Caboverdiana de Futebol, particularmente ao seu Presidente, Mário Semedo, pelo desempenho e exemplo. Mostraram-nos que, unidos, podemos fazer mais, em todos os domínios da vida nacional.

A participação da selecção nacional de futebol, que pela primeira vez chegou a uma meias-finais de um Campeonato Africano da Nação terminou no ultimo sábado com a derrota, por 2-1, nas grandes penalidades, ante a África do Sul.

Em jogo dos quartos-de-final, realizado no Estádio Charles Konan Banny, em Yamoussoukro, na Costa do Marfim, o zero a zero persistiu durante o tempo regulamentar e prolongamento e nas grandes penalidades os sul-africanos muito melhor.

Cabo Verde somente converteu um (Bryan Teixeira) e falhou quatro, por Bebé, Willy Semedo, Leroy Duarte e Patrick Andrade.