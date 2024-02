Afrobasket’2025: Selecção nacional defronta Uganda na sua estreia na primeira janela de qualificação

A selecção cabo-verdiana de basquetebol masculina defronta na próxima sexta-feira, 23, a sua congénere da Uganda, em Tunísia, em jogo do Grupo B da primeira janela do Afrobasket’2025, de qualificação para Afrobasket’2025.

De acordo com a FIBA África, organizadora do evento, Cabo Verde volta à quadra do Manastir, Sale Mohamed Mzail, no domingo, 25, para defrontar a sua similar da Nigéria às 18:00 de Cabo Verde.

O seleccionador nacional, Emanuel Trovoada, informara a Inforpress que Cabo Verde conta neste momento com muitas baixas, já que jogadores como Ivan Almeida, Keven Gomes (ambos submetidos a intervenção cirúrgicas esta semana), Kony (lesionado nos pés), Wiliam Tavares (traumatismo na cabeça) encontram-se lesionados, pelo que de momento não se encontram disponíveis.

Neste particular, esclareceu que a equipa técnica e a federação vêm preparando alguma alternativa, de modo a trabalhar alguns jogadores internamente, em busca de rápidas soluções.

Trovoada admitiu à Inforpress dificuldades de juntar todo o grupo, sobretudo os que competem no profissionalismo no estrangeiro no país, uma vez que a competição começa a 23 do corrente, ao passo que os jogadores só estarão livres dos seus clubes a partir desta segunda-feira, 19.

Cabo Verde, segundo Emanuel Trovoada, vai partilhar o grupo com Uganda, Nigéria, e o vencedor da Líbia x Marrocos, tendo esclarecido que a qualificação para o CAN’2025 consiste em duas janelas, de forma a passar os três primeiros para a fase do Afrobasket.

Para esta janela de qualificação, Trovoada que viu alguns potenciais convocados impedidos de juntarem-se ao grupo devido a problemas burocráticos, conta com jogadores como Edy Tavares, João “Betinho” Gomes, Victor Andrade, Sheine da Rosa, Michel Mendes, Amide Delgado, Hugo Pereira, Marcos Silva, Anderson Correia, Patrick Lima, Amarilson Lopes, Joel Almeida e Patrick Spencer.