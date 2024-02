Afrobasket’2025: Seleccionador nacional divulga convocados para jogos com Uganda e Nigéria

O selecionador nacional de basquetebol divulgou hoje a lista dos convocados para os jogos com Uganda e Nigéria, referentes ao Grupo B da primeira janela de qualificação para o Afrobasket’2025.

Emanuel Trovoada convocou 13 basquetebolistas, com destaque para inclusão de Edy Tavares, mas mantém a base dos jogadores que estiveram no Mundial da Ásia.

Nota para as ausências de Ivan Almeida, Keven Gomes (ambos submetidos a intervenção cirúrgicas esta semana), Kony (lesionado nos pés) e Wiliam Tavares (traumatismo na cabeça) que se encontram lesionados.

De acordo com a FIBA África, organizadora do evento, Cabo Verde joga na sexta-feira, 23, com Uganda e dois dias depois defronta a Nigéria, encontros que serão disputados no Manastir Sale Mohamed Mzail, na Tunísia.

Lista dos pré-convocados:

Bases: Shane da Rosa (Piratas, EUA), Amin Delgado (Espanha), Hugo Pereira ( Queluz - Portugal) e Patrick Lima (Almeria, Espanha).

Extremos: Joel Almeida (CAP, Camarões), Anderson Correia (Petro de Luanda, Angola), Patrick Spencer (Zentro Basket Madrid, Espanha), Marcus Santos Silva (Lille , França) e Victor Andrade (Almansa, Espanha).

Posições Quatro e Cinco: Walter Tavares “Edy” (Real Madrid, Espanha), Keneth Mendes ( Providense - USA), João “Betinho” Gomes (Benfica Portugal) e Amarilson Lopes (Maguei, Socuellamos, Espanha).