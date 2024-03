São Vicente/Óbito: Clube Sportivo Mindelense manifesta-se consternado com morte de antigo dirigente Valentim Neves

O Clube Sportivo Mindelense manifestou hoje, em comunicado, a sua “profunda consternação” com a morte do seu sócio honorário e antigo dirigente e figura do clube Valentim Neves, em São Vicente.

“Figura proeminente desta urbe, comerciante bem-sucedido da próspera cidade do Mindelo, cidadão exemplar, fino trato, óptimo conversador, participativo em matérias de foro associativo, emprestou muito da sua sabedoria ao seu clube de coração, mesmo quando as forças já não eram muitas, mas a lucidez ainda o permitia”, destacou o Mindelense. Conforme o mesmo comunicado, Valentim Neves, nonagenário, era uma figura que “discorria uma serenidade sábia de uma vida vivida”. “Agradecemos o privilégio de ter sido um Leão do Norte, presente em todos os momentos marcantes da nossa história. É e será sempre ela própria”, finalizou o clube, que manifestou solidariedade aos filhos, netos, amigos e aos que fizeram o percurso com Valentim Neves. A cerimónia fúnebre deverá acontecer a partir das 12:00 e o cortejo parte em direcção ao cemitério de São Vicente às 16:30.

