São Vicente/Óbito: Morreu Djô Borja figura do desporto e da cultura mindelense

Morreu na noite de quinta-feira José António Borja Monteiro Barreto, conhecido como Djô Borja, aos 84 anos, vítima de doença prolongada, informou a família.

Nascido a 13 de Junho de 1939, na cidade da Praia, Djô Borja foi professor de Educação Física, dinamizador do desporto, treinador das modalidades de basquetebol, futebol e voleibol, e um dos pioneiros das modalidades do culturismo e halterofilismo, entre outras.

Através do Ginásio Progresso, Djô Borja usava o desporto como forma de disciplina, mas também para incentivar jovens mindelenses a cultivarem hábitos saudáveis. Tanto assim é que após o encerramento do ginásio resolveu montar um espaço para continuar os treinos no terraço da casa onde vivia, no Alto São Nicolau.

Djô Borja era uma figura bastante acarinhada em São Vicente não apenas pelo seu contributo no desporto, mas também pela sua entrega ao Carnaval, tendo sido mentor e presidente do grupo Maravilhas do Espaço, entre outros.

Djô Borja foi homenageado a 25 de Setembro de 2022 por ocasião da Taça de Cabo Verde em Fisiculturismo, na Academia Jotamont, em São Vicente, organizada pela Federação Cabo-verdiana de Halterofilismo (FECAH) em parceria com a Associação Regional de Levantamento de Peso Olímpico de São Vicente.

Nessa altura, de acordo com o jornal online Mindelinsite, o filho de Djô Borja, Jorge Noel Barreto, antigo director-geral da Saúde, disse que o pai dava a vida pelo desporto”.

“Ele acreditava que os jovens podiam ter disciplina e um objectivo na vida se praticassem desporto”, declarou a mesma fonte naquela ocasião, em que representava o pai na homenagem.