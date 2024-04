Boxe: David Pina vence torneio internacional Porto Box Cup’ 2024

O pugilista internacional cabo-verdiano David Pina, bolseiro de Solidariedade Olímpica Paris’2024, conquistou este domingo o Torneio Internacional Porto Box Cup’ 2024 (em Portugal) na categoria dos 51 Kg, num evento que reuniu aproximadamente 600 atletas de 16 países.

“É com grande satisfação que compartilho a minha conquista como campeão do Torneio Internacional Porto Box Cup 2024. Este evento reuniu cerca de 600 atletas de 16 países. Com determinação e dedicação, venci nas meias-finais. No entanto, devido a circunstâncias inesperadas, o meu adversário tomou a difícil decisão de desistir na final. vitória por walk over”, escreve o pugilista de Santa Cruz na sua comunicação.

Para este atleta cabo-verdiano residente em Portugal, “esta vitória representa não apenas um momento de glória pessoal, mas também o resultado de dedicação, treino árduo e perseverança”.

O atleta que procura deslocar-se em Maio à Tailândia competir para a qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris’2024, na última janela de apuramento, referiu que este triunfo é o fruto de um esforço coletivo.

“Que esta vitória seja um impulso para futuros desafios, que é a qualificação Olímpica. Estou ansioso por continuar representando com excelência o meu país rumo a novas conquistas. Agradeço novamente a todos os que contribuíram para o meu sucesso. Seguirei em busca de novos desafios e sempre honrando o desporto e o país que tanto amo”, rematou.

David de Pina, juntamente com Nancy Moreira (66Kg) e Bruno Fernandes (71Kg) são os três bolseiros cabo-verdianos de Solidariedade Olímpica, na modalidade de boxe, em busca dos mínimos para Paris’2024.