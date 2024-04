Futebol/Santiago Sul: Boavista e Académica disputam hoje a final da Taça da Praia

As equipas do Boavista e da Académica disputam hoje, às 16:00, no Estádio da Várzea, a final da Taça da Praia, em futebol, referente à época futebolística 2023-2024.

O Boavista, caso vença esta competição, pode fazer a “dobradinha”, uma vez que já conquistou o título de campeão do campeonato regional de Santiago Sul, quando faltam duas jornadas para o término da competição. A Académica, por seu lado, a ocupar a terceira posição no campeonato, vai tentar salvar a época e conseguir a participação na Taça de Cabo Verde. Para chegar à final, os axadrezados venceram nas semifinais o Sporting da Praia, enquanto que a equipa negra deixou pelo caminho a formação do Bairro. O vencedor desta prova vai representar Santiago Sul na Taça de Cabo Verde, competição organizada pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) conquistada, na época passada, pela formação da Académica do Mindelo. A Taça da Praia, a segunda competição mais importante de Santiago Sul, contou com a participação das equipas do primeiro e do segundo escalões. Os Travadores são os actuais detentores da Taça da Praia.

