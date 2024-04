Cabo Verde Trail Series arranca amanhã com subida ao vulcão do Fogo

Arranca este sábado, 12, a edição 2024 do Cabo Verde Trail Series (CVTS) com uma subida ao ponto mais alto de Cabo Verde, o vulcão do Fogo. Cerca de 150 atletas do Fogo, Brava, Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Santiago, Sal, e também de Portugal e França irão participar nas várias provas.

Segundo a organização, o km vertical que inaugura a edição deste ano está marcado para às 8 horas em Chã das Caldeiras, ilha do Fogo.

Também amanhã, durante a tarde será a vez das crianças participarem no popular Kids Trail que este ano acontece na praça do Presídio em São Filipe.

Já no domingo, dia 14, é a vez das grandes etapas: Trail (33 km), Trail Sprint (13 km), Trail Jovem (8 km).

“A partida está marcada para as 8 horas junto à Sede do Parque Natural do Fogo em Chã das Caldeiras. Às 9 horas, do mesmo local, parte a caminhada, mantendo o conceito plogger, inaugurado no ano passado, onde os caminhantes vão, ao longo do caminho, recolhendo plástico” lê-se no comunicado.

As inscrições para as competições do Fogo Vulcan Trail- Run on Lava estão esgotadas. Entretanto, as inscrições para a Caminhada e Kids Trail mantêm-se abertas.

O CVTS é um evento que derivou do Cabo Verde Triangle Trail criado em 2019 e cujo objectivo é posicionar Cabo Verde como um destino de referência de trail run no Mundo.

O evento já trouxe ao país alguns dos melhores atletas internacionais de trail, mas tem também proporcionado a participação e estreito envolvimento de atletas nacionais e das populações locais, com o intuito de permitir a criação de uma cadeia de valor ligada à modalidade, que beneficie as comunidades.

De salientar que o CVTS já passou pelas ilhas de Santiago, Maio, Fogo, Santo Antão e São Nicolau.

Este ano, na sua 3.ª edição como Cabo Verde Trail Series, a prova conta com 4 etapas: Fogo Vulcan Trail, Trail d’Santiago, São Nicolau Trail e Santo Antão Triangle Trail, conforme a mesma fonte.

O Cabo Verde Trail Series (CVTS) e respectivos Circuitos de Trail Sprint e Trail, são uma iniciativa conjunta organizada pela In Totum Lda e pelo IDJ CV com o apoio do ITCV e da Direcção Nacional do Ambiente e da Caboplast, patrocinados pela ALOU, pela Caixa Económica, e pelo Grupo ETE.