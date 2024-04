IDJ prorroga prazo de candidatura de financiamento ao Programa “Mobjovem”

O Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) prorrogou, para 26 deste mês, o prazo de apresentação de candidatura ao concurso de financiamento ao “Programa Mobjovem” para assegurar o acesso ao financiamento e a sua boa execução.

Inicialmente aprazado para 11 do corrente, a data-limite foi dilatada por mais 15 dias.

“O “Programa Mobjovem” visa fomentar a mobilidade e o intercâmbio juvenil em Cabo Verde, de forma a permitir que os jovens tenham a oportunidade de conhecer outras experiências e vivências das nossas gentes, bem como fomentar um conhecimento cultural mútuo entre jovens de diferentes municípios do país”, refere o IDJ.

As tipologias da mobilidade juvenil, segundo critérios do IDJ, levam em conta candidaturas com programas para questões ligadas ao ambiente, desporto, saúde e bem-estar, voluntariado e serviço comunitário; indústrias criativas e transformadoras, participação em fóruns, workshops, seminários e conferências.

“Nôs Juventude, Nôs Terra” é o lema do “Programa Mobjovem”.