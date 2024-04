lha do Sal será palco do VII encontro nacional dos vereadores do Desporto e da Juventude em 2025

O VII encontro nacional dos vereadores do Desporto e da Juventude vai decorrer em 2025, na ilha do Sal, conforme decisão saída quinta-feira do VI Encontro decorrido no município de Santa Catarina do Fogo.

A decisão foi tomada no final do VI Encontro que decorreu durante dois dias na cidade de Cova Figueira, município de Santa Catarina do Fogo, mas a data será consensualizada depois das eleições autárquicas.

No final do encontro de Cova Figueira, o presidente do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ), José Eduardo dos Santos, disse que do encontro saiu um bom alinhamento daquilo que se pode fazer, nos próximos tempos, em termos de priorização da infra-estruturação desportiva do país e da atenção que deve ser dada à actividade física e desportiva para as populações, assim como um plano alargado de formação dos agentes desportivos.

Para o sector da juventude, segundo o presidente do IDJ, os participantes do encontro recomendaram a necessidade do reforço da comunicação dos programas que têm sido lançados pelo IDJ para as associações juvenis.

Segundo o mesmo, o IDJ vai lançar um novo programa, que foi “muito bem acolhido” pelas câmaras municipais, perspectivando assim um bom alinhamento este ano e preparar o encontro do próximo ano que acontecerá na ilha do Sal, continuando com a dinâmica de ter uma comunicação de proximidade com os municípios que estão na linha da frente da actividade física e a promoção do desporto.

Com relação ao conselho nacional da juventude, o presidente do IDJ disse que alguns municípios já têm os seus conselhos municipais, lembrando que a criação do conselho nacional é uma recomendação da carta de juventude africana e da CPLP já que Cabo Verde é o único país da CPLP que ainda não tem um conselho nacional de juventude e este é um dos projectos que será concretizado a curto prazo.

O presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo, Alberto Nunes, classificou de excelente o encontro de Santa Catarina que constitui um momento de partilha de boas práticas de cada município relativo a estes dois sectores, juventude e desporto, sublinhando que a partir de 2016 o seu município intensificou investimentos nos sectores do desporto e da juventude, facto que contribuiu para que Santa Catarina do Fogo fosse escolhido para receber este evento.

No dizer do presidente da edilidade de Santa Catarina do Fogo, o VI encontro nacional dos vereadores do desporto e da juventude serviu para projectar o seu município a nível nacional.