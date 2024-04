Heidilene Oliveira conquista medalhas de Ouro nos 100 e 200 metros no World Para Athletics Grand Prix Series em Marraquexe

​A atleta Heidilene Oliveira, velocista paralímpica cabo-verdiana, conquistou hoje as medalhas de ouros nos 100 e 200 metros no grande prémio de Marraquexe e Marilson Semedo arrecadou duas de bronze no lançamento de dardo e disco.

O Comité Paralímpico Cabo-verdiano (Copac) enalteceu o feito dos atletas, destacando “os incríveis sucessos alcançados pelos atletas paralímpicos de Cabo Verde, Heidilene de Oliveira e seu guia Jailson Oliveira e o atleta Marilson Semedo, com seu treinador Paulo Tavares, nas recentes competições de atletismo realizadas no Grand Prix Marrocos”.

“Essas conquistas são um testemunho do talento, determinação e espírito inabalável dos nossos atletas, que estão a preparar-se para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Heidilene de Oliveira, uma atleta invisual, brilhou nas provas de atletismo de 100 e 200 metros, conquistando duas medalhas de ouro”, revelou.

A sua velocidade, força e técnica impressionantes tornaram-na uma força imparável nas pistas, explicitou o Copac, sublinhando que “Heidilene é um exemplo notável de superação, mostrando ao mundo que as limitações são apenas uma palavra e que com dedicação e esforço, podemos alcançar grandes feitos”.

Marilson Semedo, realçou o Copac, com amputação inferior de perna, também deixou sua marca no Grand Prix Marrocos, trazendo para casa duas medalhas de bronze nos lançamentos de dardo e disco, razão pela qual destacou que a “sua habilidade excepcional, precisão e determinação incansável o levaram ao pódio, representando com orgulho nosso país.

“Marilson é um exemplo de perseverança e coragem, e as suas conquistas são um verdadeiro testemunho do poder do trabalho árduo e dedicação. Essas vitórias nos enchem de alegria e inspiração, não apenas como espectadores, mas como cidadãos de Cabo Verde. Heidilene de Oliveira e Marilson Semedo são verdadeiros embaixadores do nosso desporto paralímpico, mostrando ao mundo o talento e a determinação que existem em nosso país”, escreve.

“Eles são exemplos vivos para todos nós, independentemente das barreiras que possamos enfrentar. Esses sucessos no Grand Prix Marrocos são apenas o começo de uma jornada empolgante rumo aos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Heidilene e Marilson estão a preparar-se arduamente para representar Cabo Verde num dos maiores eventos desportivos do mundo”, clarificou.

A direcção do Copac elogia o “talento excepcional e comprometimento inabalável, eles têm o potencial de alcançar ainda mais vitórias e inspirar uma nova geração de atletas paralímpicos em nosso país”.

“À medida que nos preparamos para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, convido a todos a apoiar Heidilene de Oliveira, Marilson Semedo e todos os atletas paralímpicos de Cabo Verde. Seu apoio e encorajamento são essenciais para impulsionar esses atletas além de seus limites e ajudá-los a alcançar seu máximo potencial”, remata a missiva.