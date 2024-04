Presidente da ACOLOP reconhecida com a Medalha Torch Bearer Award

A presidente da Associação dos Comités Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa (ACOLOP), Filomena Forte, foi reconhecida com a medalha Torch Bearer Award atribuída pela organização Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run. A escolha de Filomena Fortes deveu-se, entre outros motivos, ao seu percurso pioneiro e contribuição para a paz e para o bem-estar da sociedade, de acordo com a organização.

A Medalha Torch Bearer Award foi atribuida no ultimo dia 25 de Abril, pela organização Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run, que esteve de passagem por Cabo Verde.

De acordo com a ACOLOP escolha de Filomena Fortes deveu-se “ao exemplo em particular para as jovens mulheres de Cabo Verde, mas também para toda a sociedade de um modo geral” do seu percurso pioneiro e contribuição para a paz e para o bem-estar da sociedade, de acordo com a organização.

A presidente da ACOLOP junta-se assim a um grupo de dignatários internacional de que fazem parte o arcebispo laureado pelo prémio da Paz, Desmond Tutu, o primeiro presidente eleito em Timor-Leste, Xanana Gusmão, a activista pelos direitos humanos indiana, Wasfia Nazreen, entre muitos outros.

A organização da Peace Run realizou a corrida pela Paz na Cidade da Praia e em São Filipe no Fogo, em que teve a oportunidade de passar por diversas instituições com a Tocha Olímpica.

A missão desta corrida é deixar a marca da necessidade de paz em todos os locais de passagem.

Desde a sua fundação em 1987, a Peace Run já visitou mais de 150 nações e territórios e tocou a vida de milhões de pessoas.

Sri Chinmoy foi um activista pela paz cujo trabalho foi reconhecido por diversas personalidades interbacionais como Presidente Mikhail Gorbachev, o Presidente Nelson Mandela e Madre Teresa. Foi atleta, poeta, amante de música, filósofo e artista, que mostrou ao mundo o papel poderoso que essas áreas poderão ter na busca pela paz. Ao longo dos anos, ele forneceu a faísca visionária para inúmeras iniciativas de base imaginativas para aproximar as pessoas. A Peace Run – a maior destas iniciativas – foi fundada em 1987.

“Agradeço e prometo continuar a propagar a paz, usando o desporto como veículo para a união dos povos e promoção da paz local e mundial”, disse Filomena Fortes fazendo a analogia entre a missão primordial dos Jogos Olímpicos e a Peace Run, também elas voltadas para este objectivo comum.

Filomena Forte é também presidente do Comité Olímpico Cabo-verdiano, doutora em Ciências da Educação, pela Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, mestre em em Ciências do Desporto (FCDEF), Universidade do Porto, pós-graduada em Educação de Jovens, em Coimbra, e licenciada em Cultura Física, Instituto Superior Manuel Fajardo, Cuba.