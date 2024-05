​Samuel Freire qualificado para Jogos Olímpicos de Paris 2024

O Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) anunciou que está confirmada a qualificação do atleta Samuel Freire para a maratona dos Jogos Olímpicos de Paris 2014, que acontecem de 26 de Julho a 11 de Agosto.

Numa nota enviada, o COC avisa que o maratonista é o primeiro atleta cabo-verdiano a qualificar-se para os Jogos de Paris, através de um lugar de universalidade atribuído pela World Athletics.

Samuel Freire é bolseiro da Solidariedade Olímpica através do COC. “Com esta confirmação Samuel Freire consegue o seu objectivo de participar nos Jogos Olímpicos, sendo que actualmente é recordista nacional da maratona, com o tempo de 2h 11m e 1 segundos, realizado em Sevilha, no mês de Fevereiro de 2024”.

Conforme a mesma fonte, o atleta de 33 anos encontra-se em grande forma após várias vitórias e recordes, desde o ano de 2023.

Por outro lado, o Comité Olímpico congratula-se com esta primeira qualificação, que mostra o empenho dos atletas nacionais em alcançar os Jogos Olímpicos.

De recordar que Cabo Verde vai fazer a sua oitava participação nos Jogos este ano e pretende mais uma vez fazer história, ao levar os melhores atletas do país a competir ao mais alto nível, no maior evento desportivo do mundo.

“Toda a organização desta missão está a cargo do COC trabalha em consonância com as federações e parceiros, para reunir as melhores condições possíveis para a participação do nosso país”, realça.