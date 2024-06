Campeonato CV: Quadro dos jogos das meias-finais definido na última jornada

O quadro das meias-finais do campeonato nacional de futebol fica completo no sábado, 15, nos jogos da sexta e última jornada da fase de grupos, a serem disputados nas diferentes regiões desportivas do país. O sorteio das meias-finais do campeonato de Cabo Verde de futebol vai ser realizado na próxima segunda-feira, 17.

O Boavista da Praia, primeiro classificado do Grupo C, e o Académico do Sal, vencedor do Grupo A, já têm presenças garantidas nas semifinais e esperam a companhia de mais duas equipas.

Para o Grupo B, a equipa da Palmeira, com nove pontos, viaja à ilha do Maio para defrontar com o Bairreirense, com oito pontos, para definir, qual das formações consegue o apuramento para as meias-finais.

O actual campeão nacional [Palmeira] entra em campo a precisar de um empate, Barreirense terá que vencer para seguir em frente.

No outro jogo do grupo, Varandinha e Morabeza, sem chances de qualificação, defrontam-se no Estádio no Estádio Municipal de Tarrafal, no Norte na ilha de Santiago.

Resta definir o quarto semifinalistas, com o Derby, de São Vicente, no segundo lugar do Grupo C, com dez pontos, a pontificar-se como o principal candidato a conseguir a vaga.

Nesta última jornada, os sanvicentinos recebem, no Estádio Adérito Sena, o já apurado Boavista da Praia, a precisar de um empate para chegarem às semifinais.

Em caso de derrota, poderá ficar eliminado, caso a Académica do Fogo (sete pontos) vença a Juventude do Norte, em jogo a contar para o grupo A.

Jogos da 6.ª jornada, a serem disputados no sábado, 15, todos a partir das 16:00:

Grupo A: Juventude – Académica do Fogo e Rosariense – Académico do Sal;

Classificação: Académico do Sal (dez pontos), Académica do Fogo (sete pontos) Rosariense (cinco pontos) e Juventude (cinco pontos);

Grupo B: Barreirense – Palmeira e Varandinha – Morabeza;

Classificação: Palmeira (nove pontos), Barreirense (oito pontos), Morabeza (seis pontos) e Varandinha (dois pontos);

Grupo C: Sanjoanenses – Ultramarina e Derby – Boavista da Praia;

Classificação: Boavista da Praia (15 pontos), Derby (dez pontos), Ultramarina (três pontos) e Sanjoanenses (um ponto).