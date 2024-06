​Nancy Moreira qualifica-se para os Jogos Olímpicos de Paris 2024

A atleta Ivanusa “Nancy” Moreira foi qualificada na categoria de 66kg, para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, que decorreram de 26 de Julho a 11 de Agosto. Informação avançada esta segunda-feira, 17, pelo Comitê Olímpico Cabo-verdiano (COC), num comunicado.

Segundo a mesma fonte, esta qualificação deve-se a uma vaga de universalidade atribuída pela Comissão Tripartida do COI, que no caso de boxe envolve um representante do Comitê Olímpico Internacional, um representante da Boxing Task Force para Paris 2024 e um representante da Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais.

“Nancy Moreira é a quarta qualificada para o certame, aumentando as chances de Cabo Verde ter a maior delegação de sempre nos Jogos Olímpicos”, sublinha.

A atleta esteve por duas vezes a uma vitória da qualificação directa nos torneios de qualificação mundiais na Itália e na Tailândia. Além deste feito, a atleta é actualmente campeã africana e número 2 da classificação mundial IBA na sua categoria de peso.

“A atleta tem vindo a procurar a sua qualificação para os Jogos Olímpicos desde Tokyo 2020 e neste ciclo Olímpico de Paris, sendo bolseira da Solidariedade Olímpica, o trabalho louvável e meritório foi recompensado com a atribuição da única vaga de universalidade disponível a nível mundial para a sua categoria de peso”, explica o COC.

Cabo Verde conta até agora com quatro atletas qualificados: Samuel Freire no atletismo (maratona), Victor Alvares na esgrima (florete), David Pina no boxe (51kg), e agora Nancy Moreira também no boxe (66kg).

A mesma fonte frisa que com esta qualificação, o país espera ter a maior delegação de sempre para os Jogos Olímpicos, com sete atletas.

A participar deste certame estarão 206 países, com cerca de 10.500 atletas, sendo metade feminino e metade masculino.