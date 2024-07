Futebol: Vozinha anuncia fim do vínculo profissional com AS Trencin da Eslováquia

O guarda-redes internacional cabo-verdiano Josimar Dias, popularmente conhecido por Vozinha, anunciou hoje o término do seu vínculo profissional com o AS Trencin da Eslováquia, clube de futebol que o mesmo representou nos dois últimos anos. "Obrigado Trencin por estes 2 anos! Gostaria de agradecer à direcção, aos jogadores, aos treinadores, ao pessoal da cozinha, ao pessoal do escritório, à imprensa, aos funcionários de Trencin e a todos com quem trabalhei ao longo dos anos. Um pensamento especial e um grande abraço aos fãs que me apoiaram nessa jornada inesquecível", referiu Vozinha na sua primeira reacção. O jogador revelou que a sua "jornada em Trencin termina aqui", tendo reafirmado que leva consigo "muitas memórias profissionais e pessoais", e desejado ao A S Trencin "toda a sorte do mundo". Aos 38 anos, Vozinha, atleta de 1,89 metros, já leva 17 anos como guarda-redes a actuar em países como Cabo Verde, Angola, Moldávia, Portugal, Chipre e Eslováquia.