​Edy Tavares permanece no Real Madrid com melhor contrato da história do basquetebol do clube

O basquetebolista internacional cabo-verdiano, Walter Tavares, conhecido por "Edy", renovou contracto por mais cinco épocas com o Real Madrid, informaram este sábado, 5, os campeões espanhóis na sua página oficial. "O Real Madrid e Walter Tavares chegaram a acordo para prolongar o contracto do jogador, que permanece vinculado ao clube pelas próximas cinco temporadas", lê-se na publicação. O jornal "A marca" precisa que receberá mais de cinco milhões de euros brutos por temporada, "um salário condizente com o seu estatuto, já que é considerado o melhor pivot da Europa". "Não é um contracto qualquer. Ninguém, desde o contracto de Nikola Mirotic com o Barcelona, assinou por valor e duração semelhante ao do cabo-verdiano. É o maior contracto assinado na história do basquetebol do Real Madrid. Tavares mudou a sua dinâmica desde a sua chegada e o seu novo contracto é o estatuto a condizer", precisa o jornal electrónico espanhol. O poste, de 32 anos, já cumpriu sete temporadas nos merengues, desde que chegou a Madrid em Novembro de 2017. Pelo clube conquistou 14 troféus, três dos quais na última época com o 'triplete' nacional: Liga, Taça do Rei e Supertaça. De realçar ainda que dos 14 títulos destacam-se duas EuroLeagues (correspondente a Liga dos Campeões europeus da modalidade). A nível individual foi considerado por quatro vezes o Melhor Defesa do Ano do Campeonato Espanhol. Em sete épocas, Walter Samuel Tavares da Veiga, "The Big Edy" soma 502 jogos pelos merengues. Edy Tavares vestiu as cores dos espanhóis do Gran Canária, antes de jogar nos Estados Unidos, onde passou por Austin Toros Spurs, Atlanta Hawks, Raptors 905 e Cleveland Cavaliers.