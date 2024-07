​Presidente da República entrega Bandeira nacional à delegação Olímpica Cabo-verdiana Paris 2024

O Presidente da República, José Maria Neves, recebe, nesta segunda-feira, 08, a delegação Olímpica Cabo-verdiana Paris 2024, nas vésperas da partida para a maior representação de sempre de Cabo Verde no que é considerado o maior e mais prestigiado evento multidesportivo internacional do mundo.

O momento protocolar, que expressa a união de toda a Nação em apoio aos nossos atletas qualificados, será o palco para a tradicional entrega da Bandeira nacional à delegação, integrada também pela equipa técnica e pelos responsáveis do Comité Olímpico Cabo-verdiano.

A actividade é parte da preparação de Cabo Verde para os Jogos Olímpicos Paris 2024, que decorre na Praia e que engloba um pré-estágio, com a participação de toda a delegação olímpica, antes da partida para França.

Integram a delegação a ser recebida pelo Chefe de Estado um total de 24 elementos, sendo cinco atletas qualificados: David Pina (boxe), Ivanusa Moreira (boxe), Victor Alvares (esgrima), Djamila Silva (judo) e José Tati (natação).

Farão, igualmente, parte desta delegação cinco treinadores (de Boxe, Esgrima, Judo e Natação) seis oficiais de equipa, além do Chefe da Missão, Léo Moreau, do médico, do fisioterapeuta, do preparador físico, do psicólogo e dos responsáveis da COC.

Cabo Verde vai estar nos Jogos Olímpicos de paris 2024 com sete atletas: Jayla Pina e José Tati na natação, Samuel Freire no atletismo (maratona), Victor Alvares na esgrima (florete), David Pina e Nancy Moreira no boxe (51 kg e 66 kg, respectivamente) e Djamila Correia e Silva (judo).

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 arrancam no dia 26 de Julho e terminam a 11 de Agosto.