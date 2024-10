​Fiorentina assinala 30 anos com foco na construção da sede social e na revitalização da escola de futebol

O Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural Fiorentina, em Santo Antão Sul, assinalou hoje 30 anos de existência, com foco em dois projectos considerados "cruciais para o futuro" desta instituição desportiva, informou a sua direcção.

Através de uma nota enviada à Inforpress, a direcção deste clube histórico na região desportiva de Santo Antão Sul, disse ter já desencadeado o processo com vista à construção da sede social do clube, que representa um sonho acalentado há quase duas décadas pelos associados.

Esta agremiação desportiva dispõe de uma escola de futebol desde 2008, um projecto que a direcção considera estruturante para o futuro do clube, razão pela qual aposta na sua revitalização, com a aposta no futebol feminino.

Apesar das dificuldades, o Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural Fiorentina tem estado a participar nas competições oficiais em Santo Antão Sul, tendo já conquistado ao longo do seu historial um título de campeão regional, um torneio de abertura e uma supertaça.

Este clube já se prepara para a sua participação nas competições oficiais 2024 - 2025.