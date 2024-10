COC e parceiros promovem Workshop Comunidade365 em Novembro

O Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) realiza de 04 a 08 de Novembro o primeiro Workshop Comunidade365, na sede da WeCare, na cidade da Praia, destinado a líderes comunitários, dirigentes, treinadores e voluntários de organizações desportivas.

O Workshop da Comunidade 365, segundo o COC, vai focar em como tornar as organizações elegíveis a financiamento, reconhecimento nacional e internacional e participação em actividades de outras organizações através da certificação.

O evento vai ser realizado das 14:00 às 1800, na sede da WeCare, no Palmarejo, com o objectivo, ainda, de ajudar os formandos a desenvolver projectos, serviços ou produtos alinhados com os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a estratégia de Olimpismo365.

Financiado pela Academia Olímpica de Cabo Verde e pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano, o evento é implementado pela WeCare, com o apoio do Comité Olímpico Internacional.

As organizações Social Innovation Sports e Social Development Hub são também parceiras da Comunidade365.

De acordo com a organização, as inscrições para o Workshop da Comunidade 365 são gratuitas, mas limitadas.