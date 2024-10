Governo anuncia construção de piscina olímpica nas imediações do Estádio Nacional

O Governo anunciou hoje estar na posse de um terreno no Complexo Desportivo do Estádio Nacional, na Achada São Filipe, para a construção de um pavilhão multiuso com várias funcionalidades, entre as quais uma piscina olímpica.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse que vai ser uma piscina olímpica coberta e dotada de condições para que os atletas possam competir em Cabo Verde ao mesmo nível de “qualquer outro tipo de infraestruturas no mundo”. Correia e Silva fez esta revelação por ocasião da homenagem dos atletas de natação pelo “feito notável” com a conquista de 19 medalhas, nove de ouro, seis de prata e quatro de bronze, no Campeonato Africano da Zona II realizado em Acra (Gana). “Espero que este momento de estar aqui a partilharmos com os nossos atletas e campeões seja mais um estímulo para podermos avançarmos rapidamente neste sentido. Terreno existe, há projectos para serem desenvolvidos. Depois iremos mobilizar, seguramente, os investimentos para que isto aconteça”, afirmou. Ulisses Correia e Silva aproveitou a ocasião para enaltecer a Escola Básica de Achada Grande Frente, na cidade da Praia, pela construção de uma piscina, já em funcionamento, e que pode ser utilizada, enquanto um instrumento para poder incentivar este tipo de desporto, sobretudo junto dos estudantes.

