Cabo Verde distinguido na Gala ANOC Award pela conquista da primeira medalha olímpica

O Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) foi premiado esta quinta-feira, 31 de Outubro, na gala da Associação Nacional dos Comités Olímpicos (ANOC Olympic Award), em Cascais (Portugal) pela conquista da primeira medalha olímpica de Cabo Verde.

Segundo divulgou esta manhã o Comité Olímpico Cabo-verdiano, a gala simboliza o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em prol da conquista da primeira medalha olímpica de sempre. O feito foi alcançado pelo pugilista David de Pina, na categoria -51 Kg nos Jogos Olímpícos de Paris, 2024.

“O COC continuará com afinco o seu trabalho em prol das federações e atletas, que almejam chegar ao maior palco desportivo do mundo por acreditar na força do desporto como potencializador do desenvolvimento humano”, realçou o COC, que vira as batarias para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, 2028.