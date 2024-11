​Académica derrota Valencia e lidera o regional do primeiro escalão

A Académica venceu sexta-feira, no campo de São Lourenço, a formação de Valencia por 1-0, no jogo a contar para a terceira jornada, e lidera à condição o campeonato regional do primeiro escalão com nove pontos.

O único golo que valeu os três pontos e a liderança provisória foi apontado na segunda parte do jogo entre Académica e Valencia, referente à terceira jornada.

Antes desta partida a formação da Juventus de Curral derrotou a formação de União de São Lourenço por 3-0, averbando assim a sua primeira vitória, enquanto União de São Lourenço que regressou esta temporada ao primeiro escalão continua sem vencer.

A terceira jornada do campeonato regional de futebol do primeiro escalão, cujos jogos foram antecipados devido às eleições autárquicas de 01 de Dezembro, fica concluída hoje com a realização de mais três jogos.

Para o campo de São Lourenço estão calendarizados os jogos Juventude – Cutelinho e Vulcânico – Luzabril e para o estádio Francisco José Rodrigues, nos Mosteiros, No Pintcha – Botafogo.

Resultado parcial dos jogos da terceira jornada: Juventus de Curral Grande 3 – União de São Lourenço 0 e Académica 1 – Valencia 0.

Académica lidera o campeonato à condição com nove pontos, mais três que Valencia, mas o Vulcânico tem menos um jogo, seguido de Luzabril e Juventus de Curral Grande com quatro pontos (Luzabril tem um jogo a menos), Cutelinho e Botafogo com três pontos, e Juventude, No Pintcha e União de São Lourenço com zero pontos (Juventude e Nô Pintcha tem menos um jogo cada).