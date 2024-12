Natação: Willina Jules-Marthe estreia-se hoje no Mundial de piscina curta em Budapest

A atleta Willina Jules-Marthe, a internacional cabo-verdiana mais medalhada do último Campeonato Africano de Zona II, no Gana, compete hoje nos 50 metros costas e 100 estilos nos mundiais de piscina curta em Budapeste (Hungria).

Willina Jules-Marthe conquistou em Outubro último nove medalhas das quais sete de ouro, uma de prata e uma de bronze no Campeonato Africano de Nação da Zona II Accra, Gana.

Segundo informações do chefe da delegação cabo-verdiana neste mundial, Enrique Alhinho, à Inforpress, esta vai ser a segunda atleta a representar Cabo Verde neste mundial de pista dos 25 metros de Budapeste, depois da estreia quarta-feira, 12, de Will-Insha Jules Marthe, que se classificou no 55º lugar nos 100 metros bruços no universo de 65 concorrentes.

No sábado, 14, Aílton Lima fará a sua participação nas provas de 50 metros livres e nos 50 metros bruços, ao passo que Will-Insha Jules Marthe participará na sua segunda prova, nos 50 metros bruços.

De fora desta competição, ainda de acordo com a fonte, ficou o atleta olímpico, cabo-verdiano residente nos EUA, José Tati, que também integraria a delegação, mas que não pôde viajar.

O combinado cabo-verdiano é constituído pelas irmãs residentes em França, Willina e Will-Insha Jules Marthe, e por Aílton Lima (residente em Cabo Verde), pelo treinador José Ibanez e pelo chefe da missão, Enrique Alhinho.