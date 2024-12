Ultramarina vence Belo Horizonte no jogo grande da segunda jornada

A equipa da Ultramarina vence o Belo Horizonte, por 1-0, no jogo grande da segunda jornada do campeonato de São Nicolau, disputado sábado

Em partida disputada no Estádio Di Deus, na cidade da Ribeira Brava, o único golo da partida foi apontado já para além dos noventa minutos, com Leony a aproveitar uma passividade na defesa do Belo Horizonte para de cabeça marcar o único golo do encontro.

Com este resultado a equipa campeã regional em título soma a sua segunda vitoria na prova, enquanto a equipa do Belo Horizonte ainda não pontuou.

No jogo que abriu a jornada, a Praia Branca venceu a equipa de Mancha Verde por margem mínima, no estádio Di Deus.

No outro encontro da tarde, no estádio Orlando Rodrigues, na cidade do Tarrafal, o Atlético goleou a AJAT-SN, por 4-0.

Com estes resultados, as equipas do Atlético, Praia Branca e Ultramarina, continuam invictos na prova.

A jornada encerra neste domingo,22, com o confronto Académica da Preguiça - Talho.