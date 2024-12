Atletismo: Wiliam Sanches e Edena Lima conquistam São Silvestre Praia’2024

Os fundistas santantonenses Wiliam Sanches e Edena Lima (residente na cidade da Praia) venceram, no domingo, 29, a prova de São Silvestre, Praia’2024, na distância dos 10 Km, organizada pela Associação Regional de Atletismo de Santiago Sul.

O atleta de Santo Antão, William Sanches, 20 anos, percorreu a distância em 34 minutos e 57 segundos, tendo relegado Cavickson Fortes, também de Santo Antão, e Wilson da Luz, de Santa Catarina de Santiago, para o segundo e terceiro lugares, respectivamente, na prova que teve partida e meta no Largo de Quebra Canela.

Edena Lima, por sua vez, venceu a prova feminina nos 10.000 metros, ao deixar a jovem santacarinense Elenisse Mendes para a segunda posição e Lizete Fonseca (São Nicolau), para o terceiro posto, respectivamente.

Nos veteranos, Elias Furtado, de Santa Catarina de Santiago conquistou a prova masculina, enquanto Filomena Vieira, de São Jorge dos Órgãos, venceu a competição feminina.

Nos 100 metros, o gambiano George Ied foi o vencedor ao provar que continua a ser o velocista mais rápido a competir no país, ao passo que em feminino a prova foi conquistada pela jovem promessa Celeise Pinto, da cidade da Praia.

No final da prova, William Sanches e Edena Lima manifestaram-se alegres pelo título, com Sanches a revelar que veio à cidade da Praia preparado para bater a concorrência, enquanto Lima confessou que não contava com este triunfo, porque veio de uma prova desgastante, o Trail de Santo Antão.

Já o presidente da Associação de Santiago Sul de Atletismo, Nuno Ribeiro, enalteceu a qualidade da organização do São Silvestre Praia’2024, sustentando que contou com o envolvimento dos melhores atletas cabo-verdianos residentes e prometeu trabalhar com a equipa que esteve no terreno para corrigir os eventuais problemas detectados pelos atletas ao longo da prova.