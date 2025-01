Atletismo: Câmara Municipal da Praia realiza 17.ª edição da Corrida da Liberdade na segunda-feira

A cidade da Praia acolhe na segunda-feira 13, a 17.ª edição da Corrida da Liberdade, prova enquadrada nas comemorações do Dia da Liberdade e da Democracia organizada pela Câmara Municipal da Praia.

Organizada em parceria com a Associação Santiago Sul de Atletismo (ASSA), a Corrida da Liberdade 2025 vai contar com o concurso dos melhores atletas federados do país, para a prova rainha, a de fundo, na distância de dez quilómetros.

De acordo com a autarquia, a 17.ª edição da Corrida da Liberdade vai ser disputada nas categorias seniores (10 km), juniores, veteranos, colaboradores da autarquia e desporto adaptado (05 km), velocidade (100 metros), cadeirantes e caminhadas livres (2,5 km).

Os atletas seniores serão remunerados com prémios monetários dos 70, 40, 30, 20 e 10 mil escudo para os cinco primeiros classificados (masculinos e femininos), os juniores escolares serão agraciados com kit desportivos que vão dos 10 aos dois mil escudos, ao passo que aos colaboradores da autarquia estão reservados verbas dos 20 aos três mil escudos.

Para a prova dos atletas do desporto adaptado e juniores, a organização assegura verbas de 20, 15 e 10 mil escudos para os três primeiros posicionados, respectivamente, ao passo que o vencedor da prova de velocidade vai ser contemplado com 25 mil escudos.

As inscrições, para a participação no evento nas diferentes categorias, de acordo com a organização, estão abertas através do QRCode e, ainda, presencialmente na Direção da Juventude e Desporto da câmara, no Parque 5 de Julho, até sábado, 11.

A Corrida da Liberdade vai partir, como é habitual, da Praça Alexandre de Albuquerque, no Platô, tendo como meta o Estádio da Várzea.