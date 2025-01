Lançado concurso público para asfaltagem do troço Calheta/Tarrafal

​O Ministério das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação, através da Estradas de Cabo Verde procedeu sexta-feira ao lançamento do concurso público nacional para concepção e execução da empreitada para a melhoria e asfaltagem da estrada EN-ST-02 Calheta/Tarrafal.

Em comunicado emitido, a Estradas de Cabo Verde (ECV) indica que a conclusão do troço de 28 quilómetros (km) fecha o anel de Santiago em betão betuminoso.

A entidade adjudicante, a ECV, organiza no próximo dia 16 de Janeiro uma visita obrigatória ao local da obra, nos municípios de São Miguel e Tarrafal.

O acto público de abertura das propostas terá lugar na sede da ECV, no dia 28 de Janeiro de 2025, mesmo dia do encerramento do prazo para a entrega das propostas, na presença dos representantes das empresas concorrentes.