Mundial/Andebol: Cabo Verde perde jogo treino com selcção do Kuwait na Croácia

A selecção cabo-verdiana de andebol perdeu na segunda-feira com o Kuwait por 27-28 no primeiro de três jogos treino programados na cidade croata de Porec, no quadro da sua preparação para o Mundial.

De acordo com informações da Federação Cabo-verdiana de Andebol, “foi um duelo recheado de emoções” no qual Cabo Verde entrou “em grande estilo, mostrando superioridade na primeira metade do jogo”, pelo que “ao intervalo, a equipa vencia confortavelmente por 15-09, fruto de uma exibição “coesa e eficiente”.

Na segunda parte, lê-se na comunicação, o treinador aproveitou para fazer várias substituições, testando novas opções e estratégias, oportunidade aproveitada pelo Kuwait para reajustar o seu jogo, tendo dado a volta ao resultado, vencendo por um apertado 28-27.

“Apesar do desfecho, a equipa técnica considera o jogo muito positivo, pois permitiu avaliar todo o plantel em acção e identificar pontos a melhorar. Jogadores e equipa técnica mantêm-se motivados, destacando as excelentes condições de trabalho e o progresso diário da equipa”, referiu a federação nacional.

Os Tubarões Azuis voltam a fazer mais dois jogos treinos, desta feita com as equipas nacionais da Eslovénia, na quinta-feira, 09, e Macedónia do Norte, no domingo, 12.

Cabo Verde partilha o Grupo G da 29ª edição do Mundial com as equipas nacionais da Eslovénia, Islândia e Cuba, na competição a disputar-se de 14 de Janeiro a 02 de Fevereiro na Noruega, Croácia e Dinamarca.

A selecção nacional do Kuwait está inserida no Grupo C com as equipas nacionais da França, da Áustria e do Qatar.

A estreia da selecção nacional está marcada para o dia 16 de Janeiro ante à Islândia em Zagreb, Croácia.