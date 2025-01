Nacional de Madeira reforça-se defesa com internacional cabo-verdiano, Ivanildo Fernandes

O defesa-central cabo-verdiano Ivanildo Fernandes, de 28 anos, é o mais recente reforço do Nacional de Madeira que estava sem clube após uma curta passagem pelo Al Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes Unidos.

Segundo confirmou ao Record o presidente do clube, Rui Alves, Ivanildo Fernandes, que estava sem clube após ter representado o Al Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes Unidos (onde fez apenas dois jogos) deve chegar à Madeira nas próximas horas.

Antes de ter terminado o contrato com o Al Ittihad Kalba (Emirados Árabes Unidos, o defesa-central, de 28 anos, jogou pelo Vizela nas épocas 2021/2022 e 2022/2023, período no qual contabilizou 42 jogos.



Antes disso, havia representado Almería (Espanha), Rizespor e Trabzonspor (ambos da Turquia), Moreirense e Sporting.

Ivanildo Fernandes terminou o seu processo de formação no Alvalade e esteve, depois, três anos na equipa B dos leões, mas ainda nos escalões mais jovens tinha jogado no Casa Pia, no Estrela da Amadora e no Damaiense.

O internacional cabo-verdiano conta com três partidas ao serviço dos Tubarões Azuis.