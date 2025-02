Governo quer apoio da UFOA para melhorar o financiamento das selecções

Financiar as actividades da Federação Cabo-verdiana de Futebol continua a ser um desafio para o país. Palavras do Ministro do Desporto, que pede o apoio do Comité Executivo da União de Futebol da África Ocidental para melhorar o ecossistema de financiamento da modalidade no continente

Carlos Monteiro fez esta afirmação na cerimónia de abertura da reunião da UFOA, que teve lugar na manhã desta segunda-feira, na cidade da Praia.

“Nós sabemos e de certeza as federações aqui presentes, na sua maioria, debatem também com o desafio que é financiar as actividades da federação, actividades das diversas selecções nacionais, quando falamos de selecção sénior, masculino, feminino, mas também das selecções jovens. É um desafio para as federações, é um desafio para os governos também que trabalham em parceria com as suas federações”, afirmou.

A União de Futebol da África Ocidental é uma associação de federações de futebol de países da África Ocidental, filiada na Confederação Africana de Futebol, e organiza a Taça das Nações do Oeste Africano, disputada entre os seus membros.

O ministro do Desporto destaca o papel da organização no desenvolvimento do futebol regional.

“A UFOA é hoje um player muito importante dentro da possibilidade que dá aos jovens, às meninas também, de terem mais competição. Sendo uma plataforma de organização regional de competições, permite a países como Cabo Verde, países com menos recursos, poderem também ter mais jogos, mais competição e assim desenvolverem, no sentido de depois participarem em competições continentais e intercontinentais”, ressaltou.

O governante afirma que o futebol é uma indústria global que, a cada ano, consegue gerar mais recursos financeiros e atrair mais empresas de dimensão mundial.

“Agora, qual será o nosso papel aqui, através da sub-região, para termos uma voz activa, para também percebermos como influenciar a nível mundial, para que essa repartição de receitas possa ser também, diria, mais democratizada, possa representar uma maior solidariedade com quem tem menos, mas que também, tem a mesma importância quando falamos do acesso das crianças, dos jovens ao desporto”, frisou.

O Comité Executivo da União de Futebol da África Ocidental (UFOA) é composto por 11 países: Cabo Verde, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné-Conacri, Libéria, Mali, Mauritânia, Senegal e Serra Leoa.