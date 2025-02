Futebol: Quatro equipas da 1.ª divisão e quatro da 2.ª disputam segunda eliminatória da Taça de São Vicente

O jogo entre o FC Derby e o Salamansa FC, ambas da 1.ª divisão, abre no sábado, 22, no Estádio Adérito Sena, no Mindelo, a segunda eliminatória da Taça de São Vicente, em futebol.

Na eliminatória disputada com igual número de clubes da 1.ª e da 2.ª divisão, o segundo jogo da tarde, às 16:00, coloca frente a frente duas equipas da 2.ª divisão, Uni-Mindelo a receber os Falcões do Norte. A segunda eliminatória da Taça de São Vicente fica concluída no domingo, 23, com os jogos Ribeira Bote (2.ª divisão) – Mindelense, às 14:00, e Académica – Farense, às 16:00. Quadro completo dos jogos da 2.ª eliminatória da Taça de São Vicente: Sábado, 22, às 14:00, FC Derby (1.ª divisão) – Salamansa (1.ª divisão) e Uni-Mindelo (2.ª divisão) – Falcões do Nortes (2.ª divisão), às 16:00. Domingo, 23, às 14:00, Ribeira Bote (2.ª divisão) – Mindelense (1.ª divisão) e Académica do Mindelo (1.ª divisão) – Farense (2.ª divisão), às 16:00). As quatro equipas vencedoras apuram-se para as meias-finais da prova.

