Futebol Feminino: Cabo Verde sobe quatro posições no ranking da FIFA

A selecção feminina de futebol de Cabo Verde subiu quatro posições no ranking mundial da FIFA, actualizado hoje e ocupa agora o 125º lugar com 1109.2 pontos.

O país mantém-se como a terceira melhor selecção entre os membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Entre os países lusófonos, Brasil está em primeiro lugar ocupando o 8º lugar, seguido de Portugal (22º), Cabo Verde (125º), em quarto Angola (151º), Moçambique (168º) e Guiné-Bissau (177º).

Nos dez primeiros do ranking Mundial, os Estados Unidos da América lideram com 2069.06 pontos, seguidos da Espanha, Alemanha, Inglaterra, Japão, Suécia, Canadá, Brasil, Coreia do Norte e Países Baixos.

A subida no ranking reflecte o crescimento do futebol feminino em Cabo Verde, que tem investido no desenvolvimento da modalidade e participado em competições internacionais.