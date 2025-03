Primeira escola de surf e natação já funciona na ilha do Maio para “incentivar” os desportos náuticos

​A ilha do Maio já dispõe da sua primeira escola de surf e natação, a “Onda Azul”, inaugurada na comunidade do Morro, e que pretende incentivar os desportos náuticos.

O projecto oferece aulas de surf para iniciantes e experientes, bem como aulas de natação para crianças e adultos, na intenção de promover uma “maior ligação” com o oceano e com a beleza natural da ilha do Maio.

O objectivo também, segundo o fundador da escola, Herson Silva, é de contribuir para o desenvolvimento do turismo desportivo e da economia local na ilha do Maio.

Segundo a mesma fonte, a “Onda Azul” não é apenas uma escola, mas um “símbolo de empreendedorismo local” e da “valorização dos talentos” cabo-verdianos.

“A criação da escola Onda Azul representa a concretização de um sonho e um novo capítulo para a juventude maienses, abrindo portas ao desenvolvimento de novas oportunidades ligadas ao mar. Trata-se da primeira escola de surf 100% nacional, criada por um filho da terra”, apontou o fundador, que é um empreendedor apaixonado pelo mar e pelo surf.

A escola já se encontra em funcionamento na localidade do Morro, com instrutores qualificados e aulas adaptadas a diferentes idades e níveis.