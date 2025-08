Fernando Varela anuncia fim da carreira

O internacional cabo-verdiano Fernando Varela anunciou nas redes sociais o fim da carreira, aos 37 anos. Varela despede-se do futebol após ter ajudado o Alverca a subir à 1.ª Liga.

“Hoje, a chuteira pendura, mas a chama do futebol continua acesa no meu coração. Este não é um adeus, mas sim um até já. As memórias ficarão para sempre, e a ligação a este desporto que tanto amo permanecerá. Obrigado, futebol, obrigado, relvado. Fui feliz aqui”, escreveu.

Na mesma publicação, Fernando Varela disse que é com misto de gratidão e nostalgia que despede dos relvados. “Durante anos, este foi o meu segundo lar, o lugar onde os sonhos ganhavam forma, onde as alegrias eram partilhadas e onde as derrotas nos ensinaram as mais valiosas lições”.

Varela destaca que guarda a memória do cheiro da relva, do som da bola a rolar, do grito da claque, dos abraços após um golo, da frustração de uma falha e da união “indestrutível” com os meus companheiros. “Aqui, lutei, suei, lutei, sorri e chorei. Mais do que um desporto, o futebol foi uma paixão que me moldou, me desafiou e me fez crescer como pessoa”.

O internacional cabo-verdiano aproveitou para agradecer aos colegas e treinadores. “Quero deixar um agradecimento sincero a todos que fizeram parte desta incrível jornada: aos meus colegas de equipa, por cada passe, cada defesa e cada momento partilhado dentro e fora das quatro linhas”.

Fernando Varela regressou a Portugal em 2022 para jogar no Casa Pia, clube que representou durante duas épocas. Antes disso, foi figura do PAOK durante seis épocas, clube grego no qual vestiu a braçadeira de capitão e onde conquistou uma Liga grega e quatro Taças da Grécia.

Ao todo, são 10 títulos na carreira, aos quais se juntam ainda os dois Campeonatos, duas Taças da Roménia e uma Taça da Liga ao serviço do Steaua Bucareste. Fernando Varela esteve 10 temporadas fora de Portugal. Acabou a formação no Estoril e, em 2005 iniciou a carreira profissional ao serviço dos canarinhos. Representou ainda Rio Maior, Feirense e Trofense.